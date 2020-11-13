Найбільшим торговельним партнером України за підсумками 9 місяців став Китай.

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України за січень-вересень 2020 року склав 2,944 млрд дол., що у 2,5 раза нижче дефіциту за аналогічний період попереднього року(7,204 млрд дол.).

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, експорт товарів з України за цей період скоротився на 5,6% - до 35,01 млрд дол., а імпорт скоротився на 14,3% - до 37,962 млрд дол.

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Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,92 (за січень-вересень 2019 року - 0,84), а зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 230 країнами світу.

Найбільшим торговельним партнером України за підсумками дев'яти місяців став Китай. Обсяг експорту товарів до Китаю зріс на 86,1% - до 4,814 млрд дол., в той час, як обсяг імпорту з Китаю скоротився на 12,4% - до 5,793 млрд дол.

Далі серед найбільших торгових партнерів - Польща: обсяг експорту товарів в цю країну склав 2,33 млрд дол., скоротившись на 8%. Обсяг імпорту скоротився на 4,4% - до 2,87 млрд дол.

В цілому експорт товарів з України в країни Євросоюзу за 9 місяців скоротився на 16,3% – до 13,06 млрд дол., а імпорт товарів з країн ЄС скоротився на 10,5% - до 16,44 млрд дол.

Попередні показники

Зовнішньоторговельний баланс України за січень-серпень 2020 року зведений з дефіцитом у 2,399 мільярда доларів, що у 2,5 раза менше дефіциту за аналогічний період 2019 року (5,915 мільярда доларів).

Згідно з даними Державної служби статистики, зовнішньоторговельний баланс України за 2019 рік був зведений з дефіцитом в 3,633 млрд дол., що в 1,7 раза нижче дефіциту за 2018 рік. В тому числі дефіцит зовнішньої торгівлі товарами у 2019 році зріс на 8,8% – до 10,723 млрд дол.

Зовнішньоторговельний баланс України за січень-вересень 2020 року зведений з профіцитом в 530,8 млн дол., тоді як за аналогічний період 2019 року спостерігався дефіцит в 4,199 млрд дол.

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Автор: Дмитро Шварц