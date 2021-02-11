Як зазначили в "Метінвесті", компанія щорічно збільшує інвестиції в екологічну модернізацію металургійного виробництва.

Група "Метінвест" за 5 років направила на екологічну модернізацію своїх меткомбінатів у Маріуполі - імені Ілліча та "Азовсталі" - майже 9 млрд грн. Компанія працювала над підвищенням екологічності виробництв навіть під час економічної кризи.

У "Метінвесті" розповіли, що вдалося зробити в еконапрямку за минулі роки. Про це повідомляє "Обозреватель".

Так, сумарно на удосконалення потужностей ММК імені Ілліча й "Азовсталі" за останні 5 років було спрямовано 8,84 млрд грн: на ці кошти проводили модернізацію промислових агрегатів, встановили ефективні очисні системи. Все це було зроблено для зменшення рівня викидів - вони перевищують гранично допустимих значень.

У 2016 році "Метінвест" почав реконструкцію доменної печі на "Азовсталі", також проводився капітальний ремонт конвертера з удосконаленням системи газоочищення на ММК імені Ілліча, був проведений монтаж групових циклонів італійського виробництва і розпочато будівництво сучасної машини безперервного лиття заготовок. Все це обійшлося в 506,4 млн грн.

У 2017 році на реалізацію екопроектів "Метінвест" спрямував 619,3 млн грн. Велика частина коштів пішла на реконструкцію доменної печі №4 на "Азовсталі", також була виконана частина робіт з капремонту доменної печі №3. На ММК Ілліча у 2017-му вдосконалили агломераційне та конвертерне виробництво.

У 2018 році "Метінвест" інвестував 1 443,4 млн грн в капітальні ремонти доменних печей № 2, 4 і 5 на ММК імені Ілліча і продовжив реконструкцію аглофабрики. "Азовсталь" у 2018-му будував системи аспірації ливарного двору та підбункерні приміщення. Також на "Азовсталі" проводили модернізацію однієї з доменних печей.Читайте такожМіжнародні аудитори високо оцінили рівень охорони здоров'я та безпеки на меткомбінаті Ілліча

У 2019 році інвестиції компанії в екопроекти досягли 2 312 млн, вона завершила реконструкцію газоочисної установки конвертера, удосконалила газоочистки ливарного двору і підбункерних приміщень однієї з доменних печей, знизила викиди установки міксерного відділення. У тому ж році вдалося вийти на фінішну пряму в модернізації аглофабрики ММК імені Ілліча.

У тому ж 2019 році "Азовсталь" домоглася зниження викидів ділянки сипучих і феросплавів, встановила нову систему газоочищення відділення десульфурації чавуну і побудувала систему охолодження замкнутого циклу.

У 2020 році, незважаючи на кризу через пандемію коронавірусу, "Метінвест" направив на екопроекти меткомбінатів рекордну суму - 3 959,7 млн грн.

Так, минулого року вдалося завершити одразу 7 великих екологічних проектів: запустити в експлуатацію системи аспірації на "Азовсталі", запустити газоочистку відділення десульфації чавуну, аспіраційну установку міксерного відділення й істотно просунутися вперед у проведенні капремонту коксових батарей.

На ММК імені Ілліча сконцентрувалися на установці нових фільтрів, що очищають повітря від сухого дрібнодисперсного пилу, реконструкції аспіраційних систем у доменних печах.

Ці зусилля, зазначають у компанії, вже визнані найбільшим екологічним проектом за роки незалежності. Таким чином, викиди на ММК імені Ілліча були приведені до європейських стандартів.

У групі "Метінвест" зазначають, що не збираються зупинятися на досягнутому.

"Ми планомірно йдемо до унікальної для України чистої металургії", - наголосив генеральний директор меткомбінату "Азовсталь" групи "Метінвест" Енвер Цкітішвілі.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН