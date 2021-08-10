У міністерстві підкреслили, що на внутрішні ціни суттєво впливає фактор зовнішніх цін.

У Міністерстві економіки України зазначили, що до кінця 2021 року не прогнозують суттєвого коливання споживчих цін.

Як повідомила прес-служба Мінекономіки, про це розповів перший заступник міністра економіки Володимир Гринюк.

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"До кінця року загальний тренд в динаміці споживчих цін не буде змінюватися і буде визначатися впливом зовнішніх цінових факторів і поступовим відновленням економічної активності після періоду значних карантинних обмежень", - цитує Гринюка прес-служба Міністерства.

При цьому наголошується, що на внутрішні ціни продовжує істотно впливати фактор зовнішніх цін, що найбільш відчутно відбивається на динаміці цін на паливо і масла (2,7% зростання за липень), і, як наслідок, стимулює зростання тарифів на транспорт (1,1% за липень).

У сегменті продовольчих товарів прискорюючий інфляцію фактор зовнішніх цін переважно нівелювався в липні за рахунок сезонного насичення ринку товарами власного виробництва з нетривалим терміном зберігання.

Споживча інфляція в Україні:

За даними Державної служби статистики, споживча інфляція в Україні в липні в річному вираженні - у порівнянні з липнем 2020 року склала 10,2%, прискорившись з 9,5% у червні.

При цьому ціни на цукор і масло в Україні в липні в річному вираженні - у порівнянні з липнем 2020 року – підвищилися на 83,5% і 79,0% відповідно.

Також у липні в річному вираженні ціни на яйця зросли на 33%, хліб - на 16%, м'ясо – на 11,1%, макарони – на 9,3%.

Разом з тим на 2,7% подешевшали овочі та на 12,2% - фрукти.

Підвищення цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 35,5% відбулося в основному через подорожчання природного газу на 164,5% та електроенергії на 36,6%.

Автор: Богдан Слуцький