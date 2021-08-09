Окрім продуктів, у річному вираженні сильно подорожчали комунальні тарифи на воду, електроенергію та газ, ціни на житло та пальне.

В Україні знову злетіли ціни на тарифи та продукти. Експерти Держстату розповіли, що подорожчало найбільше. Зокрема, ціни на цукор та олію в липні у річному вираженні - у порівнянні з липнем 2020 року – підвищилися на 83,5% і 79,0% відповідно.

Про це на своєму офіційному сайті повідомила Державна служба статистики.

Які продукти подорожчали в Україні та на скільки:

За рік цукор виріс у своїй ціні на 83,5%;

Олія подорожчала на 79%;

Ціни на яйця зросли на 33%;

Хліб за рік став дорожче на 16%;

М'ясо подорожчало на 11,1%;

Макарони стали коштувати на 9,3% більше.

Водночас стало відомо і про позитивні тенденції в українській економіці. Овочі подешевшали на 2,7%, а фрукти - на 12,2%.

Читайте такожВ Україні почав дешевшати доларОкрім продуктів, у річному вираженні сильно подорожчали такі позиції: комунальні тарифи на воду, електроенергію та газ, ціни на житло та пальне. Усі це подорожчало в основному через зростання ціни на природний газ (на 164,5%) та на електроенергію - на 36,6%.

Ціни на транспорт зросли на 11,9% в першу чергу внаслідок подорожчання пального і мастил на 33,8%, проїзд у залізничному пасажирському транспорті виріс на 9,4%. Також на 12% подорожчав автодорожній транспорт.

Як повідомляв УНІАН, в Україні прискорилася споживча інфляція. У липні в річному вираженні - у порівнянні з липнем 2020 року - вона становила 10,2%, прискорившись з 9,5% у червні.

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Автор: Богдан Слуцький