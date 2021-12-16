У 2020 році чистий відтік прямих іноземних інвестицій з України досяг 870 млн доларів.

Зовнішні загрози негативно впливають на інвестиційний клімат України, однак у нас є сильна і сучасна армія, яка здатна захистити суверенітет держави.

Як повідомила прес-служба про це міністр Сергій Марченко написав у своїй колонці в одному з українських видань.

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"На вартість і перспективи запозичень України також впливає інформація про загрозу військового вторгнення з боку Російської Федерації. Також, така ситуація негативно впливає і на інвестиційний клімат. Я постійно запевняю всіх інвесторів - у нас є сучасна і сильна армія, яка здатна захистити суверенітет і територіальну цілісність України", - зазначив міністр фінансів.

Стратегія економічного розвитку України:

Кабінет Міністрів затвердив Стратегію економічного розвитку України до 2030 року, згідно з якою з 2025 року планується залучати щорічно не менше 15 мільярдів доларів іноземних інвестицій.

У 2020 році чистий відтік прямих іноземних інвестицій з України склав 868,2 млн доларів в порівнянні з їх чистим надходженням в 5,86 млрд доларів у 2019 році.

За даними прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, обсяг залучених прямих іноземних інвестицій в Україну за результатами 2021 року може досягти 6,5 млрд дол.

Автор: Богдан Слуцький