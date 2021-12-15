Кожен другий опитаний (58%) вважає, що в Україні несприятливий інвестиційний клімат для ведення бізнесу.

Кількість представників бізнес-середовища, які вважають, що в Україні сприятливий інвестиційний клімат, зменшилася майже вдвічі - до 7% з 13% згідно з попереднім опитуванням шість місяців тому.

Про це свідчать результати нової хвилі експертного дослідження, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією.

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"Настрої генеральних директорів, в цілому, дещо погіршилися. Відсоток СЕО (головний виконавчий директор - УНІАН), які вважають поточний інвестиційний клімат несприятливим, залишається незмінним – 58%. Ще 35% респондентів оцінили інвестклімат нейтрально. А кількість респондентів, які дали позитивну оцінку, зменшилася майже вдвічі – з 13% півроку тому до нинішніх 7%", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що оцінка піврічної динаміки інвестклімату також погіршилася. Зараз 29% опитаних спостерігають негативну динаміку (раніше таких було 15%), хоча більшість - 57% вважають, що істотних змін не відбулося. І тільки 14% вважають, що бізнес-клімат покращився, тоді як півроку тому про позитивну тенденцію говорили 32% респондентів.

Директори також погіршили традиційно найвищу оцінку серед складових індексу - прогнози розвитку інвестклімату в найближчі півроку. Більшість, а це 55%, все ще вважають, що інвестклімат залишиться незмінним в 1-му півріччі 2022. А ось 32% очікують подальшого погіршення ситуації (раніше таких було 17%). І тільки 13% очікують поліпшення інвестклімату в найближчі півроку (раніше – 25%).

Втім, кожен п'ятий - 19% всіх опитаних вважають, що новим компаніям буде вигідно інвестувати в Україну протягом найближчих 6 місяців. Водночас зросла кількість респондентів, які з цим не погоджуються – з 35% до 44%. Решта 37% опитаних коливаються.

Приблизно 45% директорів стверджують, що досі відчувають вплив пандемії на роботу своєї компанії. Зокрема, найбільше скаржаться на падіння попиту і доходів, тимчасову непрацездатність працівників, дефіцит персоналу і психологічну втому, негативний вплив на підрядників і партнерів.

Серед інших перепон розвитку інвестклімату директора називають геополітичну напруженість, енергетичну кризу, недосконале Державне управління, стагнацію реформ, складну податкову систему, постійні ротації в уряді та інше. Серед позитиву бізнес-лідери виділяють співпрацю з МВФ і стабільний валютний курс, диджиталізацію державних послуг, валютне регулювання, запуск ринку землі та реформу містобудування.

На думку топ-менеджерів, поліпшення інвестиційного клімату можна домогтися шляхом впровадження судової реформи, боротьби з корупцією, контрабандою, тіньовою економікою і тіньовою зайнятістю, усунення геополітичних загроз, передбачуваних і прозорих умов для роботи бізнесу, спрощення оподаткування та Зменшення бюрократії, прискорення вакцинації.

В цілому інтегральний показник індексу інвестиційної привабливості в другій половині 2021 року склав 2,73 бала з 5-ти можливих (півроку тому індекс становив 2,84 балів).

Стратегія економічного розвитку:

Кабінет Міністрів затвердив стратегію економічного розвитку України до 2030 року, згідно з якою з 2025 року планується залучати щорічно не менше 15 мільярдів доларів іноземних інвестицій.

Шмигаль очікує, що цього року рівень прямих іноземних інвестицій в Україну перевищить 6,5 млрд грн.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Україні за III кварталу 2021 року зафіксовано "рекордний рівень" прямих іноземних інвестицій за останні роки - 4,8 млрд доларів. За його словами, при цьому за весь 2017 рік було 3,7 млрд доларів, а за весь 2018 - 4,5 млрд доларів.

14 грудня 2021 року Шмигаль заявив, що обсяг залучених прямих іноземних інвестицій в Україну за результатами 2021 року може досягти 6,5 млрд дол.

Автор: Богдан Слуцький