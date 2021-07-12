Національний банк у квітні підвищив облікову ставку до 7,5% річних після підвищення її до 6,5% у березні.

Рішення Національного банку підвищити облікову ставку для стримування інфляції до 7,5% річних зумовило підвищення ставок за кредитами, проте процентні ставки за депозитами, навпаки, продовжували знижуватися.

Про це повідомив голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин на своїй сторінці в Facebook.

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"Починаючи з березня 2021 року НБУ задіяв інструмент підвищення облікової ставки для стримування інфляції. З 5 березня облікова ставка була підвищена до 6,5% річних, а з 16 квітня ще на 1,0 процентний пункт до 7,5% річних. Це рішення відразу зумовило підвищення ставок за кредитами, однак процентні ставки за депозитами, навпаки, продовжували знижуватися", - зазначив Данилишин.

Глава Ради НБУ підкреслив, що підвищення облікової ставки вже вплинуло на подорожчання кредитного ресурсу для бізнесу, результатом чого буде подальше звуження економічної діяльності, скорочення робочих місць і зниження рівня доходів і заощаджень населення.

"Це буде відокремлювати економіку від інфляційної стабільності, оскільки буде продукувати нові структурні дисбаланси та немонетарні інфляційні ефекти", - зазначив Данилишин.

Споживча інфляція в Україні: що необхідно знати

Національний банк України у квітні підвищив облікову ставку до 7,5% річних після підвищення її до 6,5% у березні.

За даними Держстату, споживча інфляція в Україні в травні в річному вираженні - у порівнянні з травнем 2020 року - склала 9,5%, прискорившись до 8,4% у квітні.

За січень-травень 2021 інфляція склала 6,1%.

Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 7,5% річних після підвищення її до цього рівня у квітні.

У червні Національний банк зберіг облікову ставку на рівні 7,5% річних.

Національний банк України очікує уповільнення інфляції вже в жовтні-грудні 2021 року.

7 липня 2021 року в Мінекономіки розповіли, що буде з цінами до кінця року.

За січень-червень 2021 року інфляція склала 6,4%.

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Автор: Богдан Слуцький