А ще вкладникам буде гарантовано 100% вкладень в будь-якому банку, щоб люди не переживали за свої гроші.

Українська влада намагається перевести економіку країни на "військові рейки". Прем'єр-міністр Денис Шмигаль неодноразово закликав бізнесменів запускати свої підприємства, якщо це можливо. А зараз про нові економічні ініціативи розповів президент Володимир Зеленський. За його словами, українцям будуть гарантовані 100% вкладень у будь-якому банку, що має позбавити від переживань за депозит. Для підприємців теж є вигідна пропозиція — кредит під 0 % на час воєнного стану. Далі ставка підніметься до мінімальних 5 %.

"Я доручив знайти таку законодавчу можливість, щоб держава гарантувала 100% вкладів в українських банках. 100%. Не частину, як зараз, як завжди, а повністю. Увесь депозит. У будь-якому банку нашої держави. Щоб люди не втратили гроші й не боялися цього за жодних обставин. Тож чекаю конкретики, проекту рішення", — заявив Володимир Зеленський.

Президент висловив сподівання, що Верховна Рада підтримає ініціативу, адже цього потребують українці. Далі глава держави розповів про заохочення для бізнесу. Під час воєнного стану і місяць після нього підприємці зможуть брати кредит під 0 %. Далі ставка збільшиться, але лише до мінімальних 5 %. Максимальна сума кредиту — 60 мільйонів гривень. Такі умови, на думку президента, дозволять брати позику бізнесменам з різних сфер.

Наостанок Володимир Зеленський розповів про важливе спрощення для підприємців: "Було понад 600 дозволів і ліцензій для бізнесу, а залишаються обовʼязковими близько 20. Лише ті, які просто неможливо скасувати. Як, наприклад, про поводження з радіоактивними відходами. Отже, для абсолютної більшості бізнесів в Україні діятиме декларативний принцип: оголосив про початок діяльності — і вільно працюєш".

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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