Кожен українець сьогодні має поставити собі питання – чим саме я можу бути корисним армії, країні, державі?

Кожен українець має перебудувати своє життя під економіку воєнного стану.

Про це у своєму відеозверненні заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми всі маємо перебудовувати своє життя під економіку воєнного стану. Кожен українець сьогодні має поставити собі питання – чим саме я можу бути корисним армії, країні, державі? І усвідомити, що війна – це не тільки фронт. Війна - це також тил, який має бути надійним і стабільним. У часи війни складно займатись буденною роботою, хочеться бачити свій особистий вклад в перемогу тут і зараз. Але кожен має бути на своєму місці. Це також героїзм – побороти себе і в умовах постійних повітряних тривог, переживань за рідних, стресу, щодня йти на роботу і робити свою справу. Всі ви герої, тому що працюєте у своїй державі під час війни", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна переходить на економіку воєнного часу.

Пізніше він розповів, як український уряд буде підтримувати бізнес під час війни.

У свою чергу глава Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, як українці вже з 8 березня можуть отримати 6500 гривень в межах програми "єПідтримка".