Кошти будуть спрямовані на забезпечення першочергових соціальних, гуманітарних видатків, видатків на охорону здоров’я та підтримку внутрішньо переміщених осіб.

Сьогодні, 29 квітня, до України надійшло грантове фінансування від Світового банку у розмірі 88,5 млн євро.

Як повідомила прес-служба Міністерства фінансів, ці кошти було надано з Цільового фонду донорів Світового банку в рамках Програми Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення для України.

Зазначається, що грантові кошти будуть спрямовані до загального фонду Державного бюджету України для забезпечення першочергових соціальних, гуманітарних видатків, видатків на охорону здоров’я та підтримку внутрішньо переміщених осіб.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня міністр фінансів Сергій Марченко та Регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи Аруп Банерджі підписали угоду про надання Україні гранту з Цільового фонду у розмірі 88,5 млн євро.

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