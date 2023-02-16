Єврокомісія пропонує посилити зобов'язання щодо звітності про заморожені активи, пов'язані з російськими компаніями.

Єврокомісія пропонує посилити зобов'язання щодо звітності банками про заморожені активи Росії, а також російських компаній та фізичних осіб.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на проект пропозиції Єврокомісії, посилення банківської звітності буде здійснюватися в рамках десятого пакету санкцій проти агресора.

Єврокомісія також пропонує посилити зобов'язання щодо звітності про заморожені активи, пов'язані з російськими компаніями і фізичними особами, які потрапили під санкції.

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За ненадання необхідної інформації пропонують накладати штрафи до 50 000 євро для фізичних осіб і 10% від річного обороту для юридичних осіб.

10-й пакет санкцій проти агресора

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ЄС ввів проти країни-агресора дев'ять пакетів санкцій.

Європейський союз планує ввести 10-й пакет санкцій проти Росії до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що вони також мають намір ввести санкції проти Білорусі та Ірану, які підтримують Росію у війні.

15 лютого 2023 року Єврокомісія офіційно представила десятий пакет санкцій проти РФ.

Того ж дня, 15 лютого 2023 року, віце-президент Європейської Комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель запропонував розширити санкції проти РФ.

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