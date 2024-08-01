ВВП-варант - це фінансовий інструмент, пов'язаний із валовим внутрішнім продуктом країни.

Україна здійснила виплату близько 200 мільйонів доларів власникам своїх варантів ВВП, цінних паперів, що не були частиною нещодавньої угоди про реструктуризацію єврооблігацій на 20 мільярдів доларів із приватними кредиторами.

Як пише Bloomberg, виплата відбулася після того, як міністерство фінансів заявило в липневій заяві, що воно має намір виплатити комісію за згоду на початку серпня, пов'язану з 2,6 мільярдами доларів непогашених варантів, а також відтермінований платіж за облігаціями з 2021 року. Мінфін також заявив, що "взяв на себе зобов'язання забезпечити справедливе і рівноправне ставлення до власників варантів у будь-якому потенційному майбутньому управлінні зобов'язаннями або іншій пропозиції щодо обігу".

Уряд вирішив переказати гроші власникам варантів, незважаючи на те, що президент Володимир Зеленський підписав у середу законопроєкт, який дає змогу Україні відтермінувати виплати за зовнішнім боргом. Міністерство фінансів заявило, що виплата включала комісію за згоду і відсотки в розмірі 130,1 мільйона доларів, а також відтермінований платіж і відсотки зі зростання у 2021 році в розмірі 70,5 мільйона доларів.

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Варанти були випущені як "підсолоджувач" під час попередньої реструктуризації боргу в 2015 році, але були виключені з нещодавньої угоди про реструктуризацію облігацій на суму 20 мільярдів доларів у принципі між власниками міжнародних облігацій України та урядом.

"Виплата плати за згоду відповідно до умов запиту згоди 2022 року призведе до забезпечення опціону "колл" на непогашені варанти - можливості викупити всі варанти за номінальною вартістю протягом наступних трьох років", - повідомило в четвер міністерство фінансів України в заяві, надісланій електронною поштою.

Міністерство заявило, що Україна є одним із найбільших власників варантів ВВП і отримає назад близько 20% від відкладеного платежу в розмірі 70,5 мільйонів доларів.

Варанти, термін погашення яких настає у 2041 році, торгувалися за ціною близько 61 цента за долар у четвер, відновившись до цінових рівнів, що спостерігалися до повномасштабного вторгнення Росії в Україну на початку 2022 року.

Напередодні реструктуризації боргу з урядом фонди, включно з Aurelius Capital Management LP і VR Capital Group, сформували групу кредиторів, консультовану Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP. Група володіє більш ніж 25% сукупної непогашеної основної суми варантів, йдеться в заяві Cleary.

Що таке ВВП-варант

ВВП-варант - це фінансовий інструмент, пов'язаний із валовим внутрішнім продуктом (ВВП) країни. Це цінний папір, що випускається державою, а виплати за ним залежать від зростання ВВП країни-емітента.

Якщо ВВП країни зростає вище певного рівня, власники варантів отримують додаткові виплати. Якщо зростання ВВП нижче за встановлений поріг, виплати не здійснюються.

Такий механізм часто використовується під час реструктуризації державного боргу. Аргентина випустила ВВП-варанти під час реструктуризації боргу в 2005 і 2010 роках. Греція використовувала схожий інструмент під час реструктуризації боргу 2012 року.

ВВП-варанти - це складний фінансовий інструмент, який привабливий для інвесторів, готових прийняти ризик в обмін на потенційно високу прибутковість, пов'язану з економічним зростанням країни.

Реструктуризація держборгу для України

Раніше Україна оголосила про успішне досягнення принципових домовленостей з Комітетом власників єврооблігацій, що є важливим етапом процесу реструктуризації боргу. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні ми досягли принципових домовленостей із Комітетом власників єврооблігацій України. Це важливий етап процесу реструктуризації боргу, що дасть змогу заощадити 11,4 млрд дол США на його обслуговуванні впродовж наступних трьох років і 22,75 млрд - до 2033 року", - написав він.

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