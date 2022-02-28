Україна випускає військові облігації.
Про це в понеділок, 28 лютого, повідомляє Міністерство фінансів.
"В умовах військової агресії Російської федерації Міністерство фінансів пропонує громадянам, бізнесу та іноземним інвесторам підтримати бюджет України шляхом інвестування у військові ОВДП. Кошти від облігацій будуть використані на забезпечення потреб Збройних сил України та безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану", - йдеться в повідомленні.
Основні умови військових ОВДП наступні:
- номінальна вартість однієї облігації - 1000 гривень;
- строк обігу - 1 рік;
- ставку дохідності буде визначено на аукціоні.
Перший аукціон буде проведено завтра, 1 березня 2022 року.
"Українці проявили мужність та згуртованість, яка надихнула весь світ! Країна показує свою стійкість на багатьох фронтах, в тому числі на фінансовому. Кожен має можливість підтримати фінансування потреб армії та бюджету країни, придбавши наші військові ОВДП. Звертайтесь до банків - первинних дилерів, вони допоможуть вам надати підтримку державі в ці складні часи", - сказав міністр фінансів України Сергій Марченко.