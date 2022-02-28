Перший аукціон відбудеться у вівторок, 1 березня 2022 року.

Україна випускає військові облігації.

Про це в понеділок, 28 лютого, повідомляє Міністерство фінансів.

"В умовах військової агресії Російської федерації Міністерство фінансів пропонує громадянам, бізнесу та іноземним інвесторам підтримати бюджет України шляхом інвестування у військові ОВДП. Кошти від облігацій будуть використані на забезпечення потреб Збройних сил України та безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану", - йдеться в повідомленні.

Основні умови військових ОВДП наступні:

номінальна вартість однієї облігації - 1000 гривень;

строк обігу - 1 рік;

ставку дохідності буде визначено на аукціоні.

Перший аукціон буде проведено завтра, 1 березня 2022 року.

"Українці проявили мужність та згуртованість, яка надихнула весь світ! Країна показує свою стійкість на багатьох фронтах, в тому числі на фінансовому. Кожен має можливість підтримати фінансування потреб армії та бюджету країни, придбавши наші військові ОВДП. Звертайтесь до банків - первинних дилерів, вони допоможуть вам надати підтримку державі в ці складні часи", - сказав міністр фінансів України Сергій Марченко.

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