У порівнянні з відповідним періодом 2020 року, в 2 рази зросла кількість договорів іпотеки.

За 11 місяців 2021 року українські банки видали 9,7 тисячі іпотечних кредитів на загальну суму 7,9 млрд грн.

Як повідомила прес-служба Національного банку, про це свідчать результати чергового опитування банків про обсяги наданих населенню іпотечних кредитів.

Відзначається, що, в порівнянні з відповідним періодом минулого року, нове іпотечне кредитування подвоїлося за кількістю договорів і зросло у 2,4 раза в грошовому вираженні.

Зокрема, в листопаді 2021 року банки видали 1 025 іпотечних кредитів на загальну суму 845 млн грн.

Читайте такожУкраїнці перестали боятися брати іпотеку: скільки та в яке житло готові вкласти

"Нові кредити на купівлю житла на вторинному ринку нерухомості залишаються головним двигуном ринку: у листопаді їх частка становила близько 90% від усіх виданих іпотечних кредитів. Ринок іпотечного кредитування залишається концентрованим: п'ять найактивніших банків уклали 90% нових угод", - йдеться в повідомленні.

За даними НБУ, середня сума договору в листопаді зросла до 824,8 тис.грн в порівнянні з 803,9 тис. грн в жовтні.

Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами становила у звітному місяці 15,5% на первинному ринку і 13,5% – на вторинному. Попри те, що в листопаді, в порівнянні з жовтнем, ставки дещо зросли, з початку року вони все ж знизилися на 1,4 п.п. і на 0,4 п. п. відповідно.

Іпотека в Україні:

27 січня 2021 року Кабінет міністрів затвердив постанову про здешевлення вартості іпотечних кредитів. Постанова передбачає, що Фонд розвитку підприємництва здійснює компенсацію відсоткової ставки до рівня 7% річних за іпотечними кредитами, наданими позичальникам на придбання житла, з метою здешевлення їх вартості. Компенсацію відсотків фонд надає позичальникам, які отримали іпотеку в національній валюті в уповноваженому банку.

26 лютого Фонд розвитку підприємництва та 7 уповноважених банків підписали угоди в рамках Програми "Доступна іпотека 7%".

Станом на 25 листопада 2021 року уповноважені банки з виконання Державної програми "Доступна іпотека 7%" підписали 1135 кредитних договорів на загальну суму 987 млн грн, при чому як на первинному (24,46%), так і вторинному (75,54%) ринках.