В цілому до уповноважених банків надійшло 1573 заявки на участь у програмі на загальну суму 1,38 млрд грн.

Станом на 25 листопада уповноважені банки з виконання Державної програми "Доступна іпотека 7%" підписали 1135 кредитних договорів на загальну суму 987 млн грн, при чому як на первинному (24,46%), так і вторинному (75,54%) ринках.

Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів.

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В цілому, в уповноважені банки надійшло 1573 заявки на участь у програмі на загальну суму 1,38 млрд грн, з яких 25% становить первинний ринок і 75% – вторинний.

Згідно з поданими заявками на отримання кредитів, найактивнішими регіонами минулого тижня були м. Київ (33,1%), Київська обл. (31,5%), Львівська обл. (6,5%), Харківська обл. (6,1%), Волинська обл. (3,9%).

Іпотека в Україні:

27 січня 2021 року Кабінет Міністрів затвердив постанову про здешевлення вартості іпотечних кредитів. Постанова передбачає, що Фонд розвитку підприємництва здійснює компенсацію відсоткової ставки до рівня 7% річних за іпотечними кредитами, наданими позичальникам на придбання житла, з метою здешевлення їх вартості. Компенсацію відсотків фонд надає позичальникам, які отримали іпотеку в національній валюті в уповноваженому банку.

26 лютого Фонд розвитку підприємництва та 7 уповноважених банків підписали угоди в рамках програми "Доступна іпотека 7%".

Автор: Катерина Жирій