До загального фонду державного бюджету перераховано 29,79 мільярда гривень, до спеціального фонду – 6,08 мільярда гривень.

Державна митна служба в листопаді виконала план з доходів до бюджету на 102%, перерахувавши до держбюджету 35,86 мільярда гривень.

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Про це передає прес-служба Держмитслужби.

"Державна митна служба перерахувала до держбюджету 35,86 мільярда гривень (план на листопад становив 35,15 мільярда гривень). До загального фонду державного бюджету перераховано 29,79 мільярда гривень, до спеціального фонду – 6,08 мільярда гривень", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що в листопаді поточного року, у порівнянні з листопадом 2019 року, обсяг надходжень митних платежів збільшився на 5,53 мільярда гривень, або на 18,2%.

Що цьому передувало

Державна митна служба у жовтні виконала план з доходів на 98,4%, перерахувавши до держбюджету 36,35 мільярда гривень.

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Автор: Богдан Слуцький