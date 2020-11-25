Згідно з результатами опитування Держмитслужби, в 2020 році про перешкоди на митниці заявили 7,9% опитаних експортерів і 18,9% імпортерів.

За останні два роки експортери та імпортери покращили свою оцінку роботи Державної митної служби України.

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Про це свідчать результати опитування, проведені Держмитслужбою.

Згідно з результатами опитування, у 2020 році про перешкоди при здійсненні експорту заявили 7,9% опитаних експортерів, що в три рази нижче показника аналогічного опитування, проведеного у 2018 році, який становив 23,6%.

Що кажуть експортери

Основними перешкодами, на думку експортерів, є відсутність спрощених правил визначення походження товару, тривале очікування оформлення експорту на митниці, непередбачуваність торговельної політики України.

При цьому учасники опитування зазначили, що в Чернівецькій, Тернопільській, Житомирській та Донецькій областях немає таких перешкод.

Найчастіше про наявність перешкод повідомляють експортери з Рівненської, Сумської, Кіровоградської, Івано-Франківської та Полтавської областей.

Що кажуть імпортери

Що стосується імпортерів, то 18,9% опитаних відзначили наявність перешкод при імпорті, що майже на 10% менше, ніж у 2018 році.

Головними перешкодами імпортери визначили: непрозорість визначення митної вартості товарів, складність митного та податкового законодавства, високі ставки митних платежів.

Результати опитування показали, що Черкаська область - єдиний регіон, де відсутні скарги на перешкоди при імпорті.

Найчастіше повідомляють про перешкоди при імпорті підприємства в Миколаївській, Рівненській, Полтавській та Івано-Франківській областях.

За інформацією Держмитслужби, участь в опитуванні взяли 1045 підприємств, серед них мікропідприємства (42,3%), малі (28%), середні (21,4%) і великі підприємства (8,2%).

Що цьому передувало

Кабінет міністрів у грудні 2018 року прийняв рішення реорганізувати Державну фіскальну службу України шляхом поділу її на державні податкову і митну служби.

Держмитслужба офіційно запрацювала з 8 грудня минулого року.

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Автор: Богдан Слуцький