Курс гривні до євро становить 39,50 грн/євро.

Курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва сьогодні залишився на рівні показника попереднього дня – 40,50 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні також не змінився і становить 39,50 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,95 грн за дол., євро – 38,60 грн за євро.

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Курс валют в Україні

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого, у перший день повномасштабного вторгнення Росії, Національний банк зафіксував офіційний курс на рівні 29,25 грн/дол.

21 липня стало відомо, що НБУ послабив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.

У проекті державного бюджету на наступний рік Кабінет міністрів передбачив середній курс гривні 42,2 грн/дол., а наприкінці 2023 року урядовці прогнозують його на рівні 45,8 грн/дол.

Нещодавно експерт пояснив, що протягом останніх років у проекті держбюджету України Кабмін закладає песимістичні оцінки вартості долара. Це роблять для того, щоб передбачити високий прибуток від імпортних мит. Проте реальний курс може бути нижчим за прогнозовані 45-50 грн/$.

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