Зараз розглядаються різні концепції, що передбачають як залучення міжнародних страховиків, так і створення військового страхового пулу в Україні.

Глава Нацбанку Андрій Пишний заявив про готовність НБУ переходити до розробки робочої моделі системи страхування військово-політичних ризиків.

Як повідомляє прес-служба Нацбанку, таку заяву Пишний зробив за підсумками зустрічі з представниками Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Франсісом Маліжем та Алексом Пивоварським.

"Під час зустрічі з Франсісом Маліжем, керуючим директором ЄБРР в секторі фінансових установ, та Алексом Пивоварським, директором з питань розвитку ринку капіталу і фінансових ринків ЄБРР, говорили про страхування військово-політичних ризиків. Створення ефективної системи страхування військово - політичних ризиків-один з пріоритетів НБУ. Адже без такого виду страхування неможливо забезпечити прихід інвесторів в Україну", - йдеться в повідомленні.

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Пишний зазначив, що також з представниками ЄБРР обговорили можливості українського страхового ринку, оскільки до їх компетенції серед іншого належить робота з небанківськими фінансовими установами.

Глава НБУ додав, що зараз розглядаються різні концепції, що передбачають як залучення міжнародних страховиків, так і створення з часом військового страхового пулу в Україні.

"Час дуже важливий, без такого виду страхування неможливо забезпечити прихід інвесторів в Україну", - підкреслив Пишний.

Війна в Україні та страхові виплати

З 1 січня 2023 року для вирішення питань по призначення страхових виплат через нещасні випадки на виробництві необхідно звертатися до органів Пенсійного фонду України.

Повідомлялося, що у зв'язку з приєднанням Фонду соціального страхування до Пенсійного фонду України (ПФУ), уповноваженим органом у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування є саме Пенсійний фонд.

Для вирішення питань призначення, перерахування та проведення страхових виплат з відшкодування шкоди, заподіяної потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві та/або професійного захворювання, або особам, які мають право на страхові виплати у разі смерті потерпілого, з 1 січня необхідно звертатися до органів Пенсійного фонду України.

Органи ПФУ призначатимуть і виплачуватимуть страхові виплати внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання: Допомога по тимчасовій непрацездатності, одноразова допомога у разі стійкої втрати професійної працездатності, щомісячні страхові виплати (у разі втрати професійної працездатності), виплати у разі переведення на легшу, нижче оплачувану роботу, а також щомісячні виплати дитині, яка народилася з інвалідністю внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності.

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