Цього місяця в Україні підвищується найменша пенсія для людей віком від 65 років, які мають повний стаж.

З січня більш як 2 млн пенсіонерів отримуватимуть підвищені пенсії.

Про це міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила в інтерв’ю Радіо Свобода.

Читайте такожТорговий дефіцит України у 2020 році скоротився більш ніж удвічі - торгпред

За її словами, у січні в Україні підвищується найменша пенсія для людей віком від 65 років, які мають повний стаж.

«Повний стаж для жінки визначено 30 років, а для чоловіка – 35. От для цих людей мінімальна пенсійна виплата підвищується. Наприклад, є людина з такими параметрами, у неї 2 тис. грн, то вона буде підвищена на 400 грн. Це буде 2,4 тис. У кого 2,1 тис., то, значить, на 300. Ми вже порахували, вже підготовлені всі розрахунки, всі відомості. Це 2,2 мільйона людей», – сказала Лазебна.

Міністр уточнила, що розмір підвищення для кожного такого пенсіонера буде різним, і в середньому становитиме 350-360 грн.

За її словами, від січня найменша пенсія буде становитиме 2,4 тис. грн.

«У всіх, в кого немає до цього порогу, всі отримають підвищення. Тому січень вже буде приємним сюрпризом для цієї категорії людей», – додала міністр.

Держбюджет-2021 і пенсії

15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.

Цього ж дня, 15 грудня 2020 року, міністр фінансів Сергій Марченко, коментуючи питання одного з депутатів про скорочення видатків Пенсійного фонду на 8 млрд грн при підготовці до другого читання проекту держбюджету на 2021 рік, заявив, що в бюджеті-2021 достатньо коштів для виплати пенсій.

Індексацію пенсій на 11% проведуть з 1 березня. У квітні запланований автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів з урахуванням розміру зарплати та стажу.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ганна Нагорна