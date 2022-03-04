Йдеться про такі безалкогольні напої: Coca-Cola, Fanta, Schweppes, Sprite, BonAqua, Rich та інші.

Торгові мережі Сільпо, Фора, FOZZY Cash & Carry, Thrash, Novus, Varus відмовляються від співпраці з компанією Coca-Cola, яка продовжує свою діяльність в Росії.

Про це повідомили в прес-центрі і на сторінках компаній в Facebook.

"Торгові мережі компанії Fozzy Group відмовилися від продажу продукції компанії Coca-Cola. Таке рішення пов'язане з бажанням зазначеної компанії продовжити свою роботу в Росії, незважаючи на військове вторгнення на територію України", - повідомили в Fozzy Group.

Відзначається, що відсьогодні вони приберуть всю продукцію з полиць магазинів Сільпо, Фора, FOZZY Cash&Carry і Траш і зупинять всі майбутні поставки. Йдеться про такі безалкогольні напої: Coca-Cola, Fanta, Schweppes, Sprite, BonAqua, Rich та інші.

Разом з тим, супермаркети Novus також більше не співпрацюють з компанією Coca-Cola.

"Наша мережа супермаркетів більше не співпрацює з компанією Coca-Cola, яка продовжує роботу на території агресора. Відтепер в магазинах Novus Ви не побачите жодного товару, що належить до бренду Coca-Cola", - зазначили в Novus.

Також розірвала співпрацю з Coca-Cola мережа супермаркетів Varus.

"Varus прийняв рішення зняти з продажу всю продукцію Coca-Cola, зважаючи на їх офіційну позицію продовжувати діяльність на ринку країни-агресора. Тому вже сьогодні ми починаємо знімати з полиць Varus продукцію компанії Coca-Cola, а саме: газовані напої Coca-Cola, Cola-Cola Zero, Sprite, Fanta, Schweppes, мінеральну воду BonAqua, холодний чай FuzeTea, соки Rich, енергетичні напої Monster Energy Drink і Burn", - підкреслили в прес-центрі Varus.

Війна проти України: