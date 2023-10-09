Станом на 11: 57 за Києвом за 1 долар США давали 3,92 шекеля. Такі самі показники востаннє були зафіксовані в листопаді 2015 року.

На тлі нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль та ескалації конфлікту на Близькому Сході ізраїльський шекель впав до майже восьмирічного мінімуму по відношенню до долара США.

Як повідомляє Reuters, валютна пара не особливо активна, шекель впав більш ніж на 3% проти долара до 3,9581.

Станом на 11: 57 за Києвом за 1 долар США давали 3,92 шекеля.

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Такі ж показники останній раз були зафіксовані в листопаді 2015 року, коли за 1 долар США давали 3,92 шекеля.

Максимальне падіння ізраїльської валюти було зафіксовано в грудні 2025 року, коли за 1 долар США давали 4,6 шекеля.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС завдали з Сектора Гази масованого ракетного удару по Ізраїлю, випустивши понад 2000 ракет.

8 жовтня 2023 року Ізраїль офіційно перейшов у стан війни.

Станом на 8 жовтня 2023 року кількість загиблих в Ізраїлі перевищила 700 осіб.

ЗМІ писали про те, що ХАМАС вів багаторічну кампанію з обману Ізраїлю, щоб застати його зненацька.

9 жовтня 2023 року Ізраїль заявив, що відновив контроль над усіма прикордонними містами Гази. Також головний представник армії оборони Ізраїлю заявив, що "військове і політичне керівництво ХАМАСУ приречене".

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