Сьогодні 1 готівковий євро можна купити всього за 40,85 грн, а безготівковий - за 41,15 грн.

Вперше з початку повномасштабної війни, яку розпочала проти нашої держави Росія, безготівковий курс євро в "ПриватБанку" став дорожчий за готівковий.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні 1 готівковий євро можна купити всього за 40,85 грн, а безготівковий - за 41,15 грн.

Разом з тим безготівковий долар все ще дешевший за готівкового. А саме - готівковий долар можна придбати за 37,75 грн, а безготівковий - за 37,25 грн.

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Що відбувається з курсом під час війни

Після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну НБУ скасував обмеження на встановлення курсу.

Пізніше, вже в липні 2022 року, Нацбанк знизив офіційний курс гривні до 36,57 грн/дол.

Аналітики Concorde Capital прогнозують, що середній курс цього року буде на рівні офіційного. Середній курс долара в Україні у 2023 році буде на рівні 36,6 грн/дол. Це найоптимістичніший прогноз за курсом серед озвучених експертами Concorde Capital, Dragon Capital, ICU, Morgan Stanley, GET, IER, Oxford Economics і sense Bank.

Керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій прогнозує, що курс долара в Україні у квітні перебуватиме в коридорі 38-38, 5 грн/дол. Експерт упевнений, що ситуація на валютному ринку багато в чому буде залежати від так званої "зернової угоди".

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