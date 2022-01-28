Національний банк України на п'ятницю, 28 січня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,99 грн/дол.

Ближчим часом курс гривні може стабілізуватися на досягнутих рівнях, припинивши падіння.

Такий прогноз озвучив керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин у коментарі, переданому УНІАН.

"Найближчим часом гривня стабілізується на досягнутих рівнях. Очікуємо рух курсу в діапазоні 28,8-29,05 гривень за долар і, ймовірно, торги по долару пройдуть нижче позначки 29 гривень за долар. У міру вщухання паніки, що притримують в період зростання валюту експортери та населення, почнуть її продавати, підтримуючи зростання пропозиції валюти", - сказав він.

За словами експерта, курс гривні, після досягнення рівня 29,05 грн/дол., почав коригуватися під впливом зміни риторики РФ і зміни настроїв західних інвесторів.

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Оптимістичне завершення торгів у четвер дає надії на стабілізацію геополітичної ситуації. Ймовірно, долар досяг локального піку, і побоювання інвесторів щодо ескалації військового конфлікту відходять на задній план, поки не з'являться нові відомості, або жорсткі висловлювання сторін, вважає аналітик. Він зазначає, що напередодні РФ заявила про неприпустимість війни з Україною і плани виведення військ після навчань з Білорусі, що було сприйнято нерезидентами, як сигнал до деескалації.

"Ринок розглядає варіант дипломатичного вирішення конфлікту. При цьому, не тільки гривня відреагувала на новини, а й прибутковість українських єврооблігацій впала", - говорить Шевчишин.

За його словами, експортери, які притримують валюту через постійно зростаючий курс, активізуються і вирівняють пропозицію валюти. До кінця місяця також буде заходити валюта під податкові виплати. Відшкодування ПДВ напередодні було низьким (99,8 млн грн) і також послужило фактором вирівнювання курсу.

"Наступного тижня очікуємо рух в діапазоні 28,75-29,1 гривень за долар, якщо не буде нового жорсткого потоку новин про ескалацію, що змусить нерезидентів відновити активні продажі. Попри деякий позитив, є фактори які, збережуть тиск на гривню. Це відтік капіталу з ринків, що розвиваються, майбутні закупівлі вуглеводнів (газ), що зберігається активність імпортерів", - резюмував аналітик.

Курс на 28 січня:

Національний банк України на п'ятницю, 28 січня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,99 грн/дол., тобто гривня ослабла на 19 копійок у порівнянні з попереднім показником.