Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 40,65 грн, євро - 44,25 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 6 червня, знизився на 15 копійок та становить 40,70 гривні за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні знизився на 20 копійок - 44,40 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,10 гривні, євро – за курсом 43,40 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні подешевшав на 17 копійок та становить 40,65 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні залишився на рівні попереднього показника і складає 44,25 грн.

Відео дня

Курс долара в Україні - останні новини

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко поділився думкою, що наразі недоцільно купувати валюту. Краще витратити гроші на великі придбання - авто, побутова техніка та інше.

При цьому член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин відмітив, що наявні депозити під 15-16% річних поки що не поступаються за прибутковістю долару.

Слід зазначити, що НБУ встановив на 6 червня офіційний курс долара до гривні на рівні 40,13 грн/дол., тобто посилив гривню 16 копійок. При цьому офіційний курс євро був встановлений на рівні 43,61 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 16 копійок, порівняно з попереднім днем.

Вас також можуть зацікавити новини: