Загальний обсяг інвестицій ЄІБ в Україну досяг 7,5 млрд євро.

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) у 2020 році інвестував в Україну понад 1 млрд євро, що на 50% перевищує обсяг інвестицій у 2019 році, а загальний обсяг інвестицій ЄІБ в Україну досяг 7,5 млрд євро.

Про це повідомив глава представництва ЄІБ в Україні Жан-Ерік де Загон в ході брифінгу.

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«Минулого року ЄІБ направив понад 1 млрд євро фінансування в Україну, це більш ніж на 50% більше в порівнянні з 2019 роком... ці інвестиції допомагають Україні розвиватися швидше. Це важливий для нас напрямок, оскільки Україна - наш найближчий сусід у Східній Європі", - сказав де Загон.

Він зазначив, що у відповідь на кризу COVID-19 банк ЄС швидко перенаправив свої зусилля на боротьбу з пандемією та її економічними наслідками, а також на підтримку швидкого економічного і соціального відновлення України.

Зокрема, ЄІБ надав фінансування малим та середнім підприємствам (МСП), щоб допомогти їм пережити кризу та продовжувати надавати робочі місця та інвестувати в реабілітацію та розвиток інфраструктури, інновації та вдосконалення громадського транспорту та ключових державних послуг, таких як освіта та поштові послуги. Так, у 2020 році ЄІБ підтримав 75 МСП і компаній із середнім рівнем капіталізації та допоміг зберегти близько 18,5 тис.робочих місць для українців.

У 2020 році ЄІБ активізував свої інвестиції для розв'язання проблем довгострокового соціального та економічного розвитку Східної України та інтеграції регіонів, постраждалих від конфлікту, а також модернізації дорожньої інфраструктури в Україні. Зокрема, кредит у розмірі 340 млн євро був спрямований на відновлення соціальної інфраструктури, поліпшення комунальних послуг, ремонт пошкоджених адміністративних будівель і поліпшення ключової соціальної інфраструктури на сході України. 100 млн євро було інвестовано в модернізацію автомобільних доріг у Луганській області.

Також ЄІБ підтримав Україну у виконанні її амбітної програми з енергоефективності, виділивши кредит у розмірі 300 млн євро для підвищення енергоефективності 1 тис.громадських будівель. Крім того, на поліпшення громадського транспорту в Україні було виділено 200 млн євро, модернізацію і цифровізацію поштових послуг - 30 млн євро.

Крім іншого, банк підтримує розвиток інновацій в Україні.

«Для того, щоб прискорити розвиток інноваційної та підприємницької екосистеми в Україні, ЄІБ інвестував 50 млн євро в перший інноваційний парк України UNIT.City. Кредит спрямують на фінансування проекту» Інноваційний кампус для України", що передбачає дизайн, реновацію та будівництво нових спеціалізованих приміщень і споруд у парку UNIT.City", - повідомила прес-служба ЄІБ.

Що цьому передувало

У грудні 2020 року Європейський інвестиційний банк затвердив виділення 270 млн євро кредиту на розвиток міжнародного аеропорту «Бориспіль», зокрема, на реконструкцію західної злітно-посадкової смуги та ряд інших інфраструктурних робіт з розширення потужностей і поліпшення безпеки аеропорту.

У грудні Європейський інвестиційний банк та Уряд України уклали 3 кредитні угоди на загальну суму 640 млн євро для реалізації пріоритетних проектів у сферах транспорту та інфраструктури.

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Автор: Катерина Жирій