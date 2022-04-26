На засіданні уряду сьогодні ухвалили рішення про виділення додаткових 2 млрд грн.

У межах програми "єПідтримка" допомогу у розмірі 6,5 тис. грн зможуть отримати ще 300 тисяч громадян.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він нагадав, що у межах програми держава вже виплатила допомогу в розмірі 6,5 тис. грн для 3,6 млн українців.

"На цю програму ми спрямували більш як 23 млрд грн, проте частина людей, що подавалася на допомогу в останні дні, поки не отримала свої виплати. На засіданні уряду сьогодні ухвалили рішення про виділення додаткових 2 млрд грн, що дозволить здійснити виплату ще понад 300 тисячам наших громадян", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, станом на 1 квітня заявки на отримання допомоги 6 тис. 500 гривень в рамках програми "єПідтримка" подали майже 5 мільйонів українців і майже 3,5 мільйона вже отримали кошти.

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