Подати заявку можуть мешканці територій, де ведуться активні бойові дії.

Мешканці регіонів, де активно ведуться бойові дії, масово подають заявки на отримання фінансової допомоги.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Отримали 2 млн заявок на виплату 6500 грн "єПідтримки". Таку кількість подали за 4 дні", - зазначив він.

Міністр нагадав, що гроші можуть отримати всі наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ та ФОП усіх груп з населених пунктів, де активно ведуться бойові дії.

"Подати заявку можна в декілька кліків. Оформте спеціальну картку в одному з банків-партнерів, якщо у вас досі її немає. Зайдіть у Дію та натисніть Послуги — "єПідтримка" — Отримати допомогу", - додав він.

Федоров зауважив, що ці кошти можна витрачати на будь-що без обмежень — знімати в банкоматах або перераховувати на інші картки.

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