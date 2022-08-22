Уряди починають розподіляти більш високі витрати на енергію між споживачами, і бізнесу доведеться почати повільно скорочувати виробництво.

Євро впав до паритету з доларом США, а європейські акції знизилися, оскільки різке зростання цін на енергоносії посилило побоювання, що великі економіки регіону прямують до рецесії.

Про це пише Financial Times.

Євро впав на 0,4%, до $0,99, знову опустившись нижче порога в $1 після досягнення паритету з доларом США в липні вперше за два десятиліття.

Європейський регіональний індекс Stoxx 600 втратив 1,2%, тоді як німецький Dax впав на 1,7%. Ці падіння відбулися на тлі подорожчання базової потужності в Німеччині, чий показник вважається еталонним, до рекорду у €603 за мВт/год.

Інвестори та економісти стурбовані тим, що зростання цін на енергоносії призведе до зниження ділової активності в Європі.

Опитування, опубліковане минулого тижня, показало, що німецькі інвестори стурбовані станом економіки найбільше з часів боргової кризи в єврозоні 10 років тому.

"Уряди починають розподіляти більш високі витрати на енергію між споживачами, і бізнесу доведеться почати повільно скорочувати виробництво. У той же час логістичні лінії страждають від відсутності транспортних можливостей в умовах низького рівня води на річці Рейн", – сказав Джордан Рочестер з японського банку Nomura.

Раніше курс євро до американського долара опустився до мінімуму з грудня 2002 року. Споживчі ціни в єврозоні зростають рекордними темпами. Рекордно високі темпи інфляції вкотре посилюють напруженість у ЄЦБ щодо швидкості запланованого підвищення процентних ставок.

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