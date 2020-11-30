Борги перед працівниками економічно активних підприємств зросли на 8,9% - до 2,53 млрд грн.

Заборгованість підприємств з виплати заробітної плати в Україні в жовтні 2020 року зросла на 6,5% порівняно з вереснем і на 1 листопада становила 3,79 млрд грн.

Читайте такожВ Україні зросла середня зарплата: в яких регіонах платять більшеПро це повідомила Державна служба статистики.

Зокрема, заборгованість працівникам економічно активних підприємств на 1 листопада поточного року становила 2,53 млрд грн, що на 8,9% більше за показник на 1 жовтня.

Держстат зазначає, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях.

Ситуація з зарплатами в Україні

Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2020 року зросла на 550 грн - до 4 тис.

25 серпня Верховна Рада прийняла закон про підвищення мінімальної заробітної плати до 5 тис. грн з 1 вересня.

За даними Державної податкової служби, в Україні офіційну зарплату отримують 11,6 млн осіб з 34,6 млн економічно активного населення (15-70 років).

27 листопада 2020 року міністр фінансів Сергій Марченко заявив про те, що заплановане на 1 липня 2021 року підвищення мінімальної заробітної плати до 6,5 тисячі гривень переноситься на 1 грудня.

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Автор: Катерина Жирій