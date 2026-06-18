Зарплати в Угорщині зросли: скільки платять працівникам

За рік середня чиста зарплата угорців зросла на 11,2%.

В Угорщині середня брутто-зарплата (до вирахування податків) працівників, зайнятих повний робочий день, у квітні становила 772 200 або близько 113 144 гривень, а середня нетто-зарплата ("на руки") – 541 200 форинтів або близько 79 298 гривень.

Видання divany повідомляє, що, згідно зі звітом Центрального статистичного управління (KSH), половина угорців заробляє менше 436 тисяч форинтів (63 874,60 грн) у чистому вигляді. Це означає, що середня заробітна плата до вирахування податків перевищила показник річної давності на 9%, у чистому вигляді – на 11,2%, а реальна заробітна плата – на 8,9%.

У гірничодобувній промисловості заробітна плата зросла на 23%.

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Національне статистичне управління (KSH) також опублікувало дані про середню регулярну заробітну плату до вирахування податків, до якої не входять премії, винагороди та інші додаткові виплати. Вона склала 711 400 форинтів (104 195,97 грн), що на 8,4% більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

Середня регулярна заробітна плата до вирахування податків на підприємствах склала 705 000 (103 258,59 грн), у бюджетному секторі – 720 200 (105 396,39 грн), а в некомерційному секторі – 747 000 форинтів (109 318,39 грн), збільшившись за рік на 8, 9,8 та 7,9% відповідно.

У фінансовому та страховому секторі середня заробітна плата брутто у квітні становила 1 419 100 форинтів (207 664,81 грн), а у сфері готельних послуг та громадського харчування – 491 000 форинтів (71 850,76 грн).

У гірничодобувній промисловості валова заробітна плата зросла на 22,8% – до 961 500 форинтів (140 603,27 грн), тоді як у сфері електропостачання, газо- та паропостачання, а також кондиціонування повітря валова заробітна плата порівняно з квітнем минулого року знизилася на 1%, але все ж сягнула майже 1,1 мільйона форинтів (160 856,57 грн).

Заробітна плата в Польщі – останні новини

З 1 січня 2026 року мінімальна зарплата в Польщі становитиме 4806 злотих на місяць. Мінімальна зарплата нетто (тобто "на руки") становитиме близько 3531 злотого або приблизно 40 240 гривень.

З 1 липня в Польщі мінімальна заробітна плата збільшиться до 8458 злотих або приблизно 102 923 гривні.

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