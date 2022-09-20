Інженери-програмісти у столиці можуть заробити у місяць понад 60 тисяч гривень, поділилися у міському центрі зайнятості.

У вакансіях Київського міського центру зайнятості середній розмір зарплати становить майже 10 тисяч гривень, а найбільше роботодавці згодні платити інженерам з програмного забезпечення комп’ютерів та фахівцям з розроблення комп’ютерних програм - по 110 тис.

Високу зарплату пропонують інженерам-програмістам й фахівцям з розроблення та тестування програмного забезпечення - по 62,5 тис. гривень, повідомляє "РБК-Україна", посилаючись на відомості, отримані у прес-службі столичного центру зайнятості.

За його даними, інженерам з комп’ютерних систем у Києві згодні платити 35 тис. гривень, начальникам цеху - 30 тис., а керівникам централізованої бухгалтерії - 31 тис.

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Макетникам макетно-модельного проектування та рихтувальникам кузовів у столиці пропонують зарплату по 25 тис. гривень.

Нагадаємо, наприкінці серпня стало відомо, що в Україні у сфері інформаційних технологій найбільше вакансій з додатковими пільгами. Аналітики з’ясували, що найчастіше претендентам на певну посаду пропонують додаткове навчання.

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