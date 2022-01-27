За даними дослідження, найнижчий рівень середньої заробітної плати в січні зафіксований на Закарпатті.

Середній рівень заробітної платні в Україні в січні, у порівнянні з минулим місяцем, збільшився до 18 тис.грн, при цьому середня зарплата у 2021 році склала 17 тис. 126 грн.

Про це свідчать дані аналітики кадрового порталу grc.ua.

Відзначається, що 2021 рік видався неоднозначним з точки зору прибутків представників українського ринку праці.

"До осені включно все йшло так, як хотіли місцеві фахівці: заробітні плати зростали, в деяких сферах навіть значно зростали, випереджаючи темпи інфляції. Однак кінцівка календарного року виявилася полярно протилежною: деякі українці стали заробляти менше. В цілому, середня номінальна заробітна плата у 2021 році, хоча і зросла, проте реальні заробітки українців майже не змінилися, враховуючи рівень інфляції", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Держстаті розповіли, скільки зараз заробляють українці

Зазначається, що січень 2022 року показав стабільність і трохи вирівняв ситуацію. У порівнянні з груднем 2021 року, середній рівень заробітної плати, зазначеної у відкритих вакансіях на кадровому порталі grc.ua, трохи збільшився і склав 18 тис.грн. Для порівняння - середній рівень заробітної плати за весь минулий рік склав 17 тис.

Аналітики відзначають, що рівень зарплат є непрямим, проте значним показником настроїв бізнесу. Те, що зарплати не скорочуються, говорить про збереження активності та стабільної діяльності українських компаній, які вже адаптувалися до перманентної кризи в країні.

Згідно з дослідженням, список регіонів, де роботодавці пропонують найменші зарплати своїм працівникам, майже не змінився. Найнижчий рівень середньої заробітної плати в січні зафіксовано на Закарпатті - 12 тис. 200 грн.

Піднялася з традиційного останнього місця рейтингу на передостаннє місце Київська область. Тут роботодавці пропонують зарплату на рівні 12 тис. На одній позиції Черкаська та Івано-Франківська області з показником середньої зарплати 12 тис. У Тернопільській області в січні в середньому пропонували 12 тис. 700 грн. Не набагато більше, а саме - в середньому 12 тис. 800 грн, своїм співробітникам готові платити роботодавці Чернівецької області.

Як повідомили в grc.ua, рейтинг фахівців, яким пропонували в січні найвищі зарплати, виглядає так: перша сходинка за традиційним лідером-сферою ІТ, інтернет і телеком. Початок року показав значне збільшення середнього заробітку ІТ-фахівців у порівнянні із середнім рівнем 2021 року. У січні цим фахівцям в середньому пропонували 60 тис. 200 грн, тоді як середня зарплата торік зафіксована на рівні 53 тис. 980 грн.

Високі зарплати пропонують також керівникам. Хоча в січні представникам вищого менеджменту роботодавці пропонували дещо менше, ніж в середньому за 2021 рік (41 тис. 100 грн в січні проти середньої зарплати у 2021 році в 43 тис. 607 грн).

Не залишила третю позицію рейтингу професійних сфер з найвищими зарплатами та галузь консультування. У цих фахівців в січні зарплата навіть дещо збільшилася (32 тис. 200 грн в середньому в січні проти середнього рівня торік 26 тис. 203 грн).

Також в grc.ua відзначають, що в п'ятірку професійних сфер з найвищими зарплатами в січні потрапили "інсталяція і сервіс" і фахівці юридичної сфери. Їм роботодавці пропонували в середньому 27 тис. 800 грн і 25 тис. 600 грн відповідно.

"Немає причин для радості від пропонованих зарплат у молодих фахівців без досвіду роботи та студентів. Їм роботодавці пропонують найменше - 11 тис.грн. Низькі зарплати платять також у сфері туризму, в готелях і ресторанах. Середня заробітна плата цих фахівців, озвучена в актуальних вакансіях в січні, на рівні 12 тис. 400 грн. Мало також отримує Адміністративний персонал (12 700 грн), бухгалтери (13 600 грн) і домашній персонал (13 700 грн)", - сказано в повідомленні.

Середня номінальна зарплата: