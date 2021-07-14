Майже 400 тисяч військовослужбовців та працівників інших органів правопорядку отримають додаткові пенсійні доплати.

Кабінет міністрів ухвалив рішення про додаткові пенсійні виплати для військовослужбовців та працівників інших органів правопорядку.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна постанова "Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб" ухвалена під час засідання уряду.

Як йдеться у пояснювальній записці до документа, з 1 липня 2021 року передбачається щомісячна доплата у сумі 2 тис. гривень колишнім військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (міліції), поліцейським та іншим особам, пенсії яким призначено згідно з нормами закону №2262 до 1 березня 2018 року. Водночас мінімальна пенсійна виплата для таких осіб становитиме 3 тис. 854 гривень.

Читайте такожВід 5 до 10 тисяч гривень: де в Україні нараховують найвищі пенсіїТакож підвищуються виплати понад 40 тисячам учасникам бойових дій, які втратили працездатність, на майже 700 грн. Для учасників бойових дій мінімальна пенсійна виплата збільшується до рівня 3 тис. 893,4 грн.

Таким чином, як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, майже 400 тисяч військовослужбовців та працівників інших органів правопорядку отримають додаткові пенсійні доплати.

"У 2017 році, при внесенні змін до закону про індексацію грошових доходів населення, питання індексації пенсій для військових не було врегульовано. Через це сьогодні новопризначені пенсії та пенсії, призначені до 2018 року, відрізняються майже вдвічі. І наш уряд виправляє цю ситуацію", - зазначив Шмигаль.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 липня, пенсіонери силових відомств біля Верховної Ради і Кабінету міністрів проводили акцію за перегляд пенсій.

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Автори: Леся Лещенко, Богдан Слуцький