Пенсіонери силових відомств під час акції за перегляд пенсій прорвали кордон біля будівлі ВР на площі Конституції.
Як передає кореспондент УНІАН, в акції беруть участь близько тисячі осіб. Судячи з їхніх плакатів, вони приїхали з різних міст України, зокрема, з Харкова.
Пенсіонери силових відомств, зокрема, Міністерства внутрішніх справ, вимагають перегляду їхнього пенсійного забезпечення.
Зокрема, вони зазначили, що якщо не виконають їхні вимоги до 14 серпня, то вони проводитимуть у Києві радикальніші дії. Зокрема, планується марш.
Після проголошення своїх вимог учасники акції ще трохи зачекали на представників парламенту, з якими вони хотіли поспілкуватися.
Депутати до них не вийшли, тому пенсіонери-силовики, як і обіцяли раніше, прорвалися через паркан та кордон Нацгвардії, якими розділено площу Конституції, - перед центральним входом до парламенту.
Наразі ніяких сутичок не відбувається, учасники акції просто зайняли більшу площу перед ВР.
Кордони силовиків по периметру парламенту з самого ранку було посилено.
Учасники акції також зауважили, що пізніше планують вирушити до будівлі Кабінету міністрів.
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