Наступний фінансовий рік Україна пройде впевнено, зазначив глава уряду.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2025 рік. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в Telegram.

"Пріоритетом кошторису залишається захист нашої держави. Фінансування Сил безпеки й оборони, закупівля й виробництво зброї, дронів та техніки. На це виділяємо 2,23 трлн грн", - зазначив Шмигаль.

За його словами, 420,9 млрд грн буде направлено на соціальний захист, 217 млрд грн - на охорону здоров'я, 199 млрд грн - на освіту. Він також відмітив, що загалом видатки наступного року заплановані на рівні 3,6 трлн грн. Доходи - 2,05 трлн грн.

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"Уряд чітко розуміє, що наступний фінансовий рік пройдемо впевнено. Маємо злагодженість гілок влади та міцну підтримку наших партнерів", - додав прем’єр-міністр.

Державний бюджет на 2025 рік - що відомо

27 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що закони про державний бюджет на 2025 рік та про зміни до податкового кодексу будуть підписані вже найближчими днями та набудуть чинності з 1 грудня. Це є однією з ключових вимог наших кредиторів, МВФ.

Народний депутат, член Комітету ВР з прав людини Максим Ткаченко розповів, що на виплати для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у державному бюджеті України на 2025 рік передбачено близько 48,6 мільярда гривень. Він також зазначив, що незабаром ВПО зможуть отримувати ще один новий вид допомоги.

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