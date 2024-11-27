За словами президента, сьогодні він обговорив з главою уряду та представниками ВР основні параметри бюджету на наступний рік.

Закон про державний бюджет на 2025 рік буде підписано 28 листопада. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Він зазначив, що провів сьогодні нараду з главою уряду Денисом Шмигалем, міністром фінансів України Сергієм Марченком та представниками Верховної Ради України.

"Обговорили основні параметри державного бюджету на наступний рік, нашу фінансову готовність і на цей грудень, і на наступний рік. І домовилися, що завтра я підпишу закон про державний бюджет на наступний рік - одразу після того, як закон надійде з Верховної Ради. Головне - усі фінансові потреби України на найближчий час і на наступний рік гарантовані", - наголосив Зеленський.

Також він повідомив, що сьогодні ввечері мав розмову із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

"Вчора відбулась зустріч нашої Ради Україна - НАТО через застосування Росією нової балістичної ракети. І сьогодні з Марком ми обговорили наявні можливості реагування - необхідного посилення ППО України. Я назвав конкретні системи ППО, які нам потрібні, які можуть спрацювати. Ці системи ППО є в партнерів. І дуже важливо: рішення саміту НАТО у Вашингтоні щодо ППО й щодо іншого постачання для фронту досі не реалізовані повністю, ми дуже очікуємо цього, і це значно впливає на мотивацію, на моральний стан наших людей", - сказав Зеленський.

За його словами, нещодавній дозвіл щодо далекобійних ударів по військових об’єктах у Росії допоміг.

"Але тиск на Росію треба підтримувати та збільшувати на різних рівнях, щоб Росія відчувала, що таке війна", - підкреслив президент України.

Він додав, що йшлося про контакти з партнерами, скоординовану роботу заради виконання того, про що домовлялись і заради потрібного додаткового посилення - і військового, і політичного.

"Зокрема, заради запрошення України в НАТО - це стратегічний політичний крок - запрошення, на яке наші люди точно заслуговують і яке справді може допомогти", - зауважив Зеленський.

Президент України у зверненні зазначив, що найбільш гарячими залишаються на фронті Донецькі напрямки, передусім це Курахівський, де найбільше боїв, найбільш жорстокі штурми, а також Покровський та Куп’янський.

Державний бюджет на 2025 рік - останні новини

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що закони про державний бюджет на 2025 рік та про зміни до податкового кодексу будуть підписані вже найближчими днями та набудуть чинності з 1 грудня. За його словами, це є однією з ключових вимог наших кредиторів, МВФ.

Своєю чергою народний депутат Максим Ткаченко заявив, що на виплати для внутрішньо переміщених осіб у держбюджеті України на 2025 рік закладено приблизно 48,6 млрд гривень. За його словами, скоро ВПО зможуть отримувати ще один новий вид допомоги.

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