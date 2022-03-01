У "Нафтогазі" рекомендують оплачувати комуналку за можливості.

Журналісти дізналися, що відбувається з комунальними платежами під час воєнного стану і війни та чи буде нарахована пеня за несплату.

На сьогодні Кабмін поки не оголосив жодного офіційного рішення, повідомляє "Сьогодні".

Тому журналісти вирішили розпитати в експертів про ситуацію з квитанціями за комунальні послуги в Україні.

Експерт з питань в галузі ЖКГ Христина Ненно зазначила, що не потрібно платити за комуналку, якщо немає такої можливості.

"Це воєнний стан, все заморожено - пені не буде. Нехай думають, як вижити, допомогти військовим і відбудувати країну", – каже вона.

У "Нафтогазі" поки не отримали офіційної інформації, проте розуміють ситуацію в країні і рекомендують оплачувати комуналку за можливості.

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