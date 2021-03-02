За словами Голови Держпродспоживслужби, протягом 2020 року активно проводилася робота з відкриття 100 нових ринків на шести континентах.

Україна у 2020 році відкрила 12 нових ринків для експорту продукції, погодила 35 експортних сертифікатів і пройшла 2 аудити Європейського Союзу за системою оцінки державного контролю за виробництвом риби та рибних продуктів, м'яса птиці та продуктів з нього.

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За словами Голови Держпродспоживслужби Владислави Магалецької, протягом 2020 року активно проводилася робота з відкриття 100 нових ринків на шести континентах.

"Йдеться як про традиційні зовнішньоекономічні партнери України - ЄС, Китай, США, Індію, - так й про менш освоєні українськими експортерами ринки - Мексику, Австралію, Бразилію, Анголу та інші", - уточнила Магалецька.

Зазначається, що сьогодні Держпродспоживслужба продовжує роботу з міжнародними партнерами по розширенню збуту по різних товарних позиціях, серед яких продукція птахівництва, жива велика і дрібна рогата худоба, яловичина і свинина, молоко і молочні продукти, мед, яблука, лохина і черешня, горох і квасоля, цибуля, пшеничне борошно, риба та рибопродукти, репродуктивний матеріал.

Що цьому передувало

У лютому 2021 року Ліван відкрив свій ринок для імпорту молока і молочних продуктів українських виробників, а також для імпорту українських яєць.

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Автор: Ганна Нагорна