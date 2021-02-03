Країни погодили відповідні ветеринарні документи 2 лютого.

Ліван відкрив свій ринок для імпорту молока і молочних продуктів українських виробників.

Про це повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

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"2 лютого компетентні органи України та Ліванської Республіки погодили двосторонню форму ветеринарного сертифіката на експорт молока та молочних продуктів з України до Ліванської Республіки", - зазначено в повідомленні.

Як змінювалася ситуація на ринку

Україна в січні-березні 2020 року імпортувала молочної продукції на загальну суму 67,4 мільйона доларів, що у 2,6 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

При цьому за підсумками першого кварталу 2020 року експорт молочної продукції з України скоротився на 9,3% - до 44,7 мільйона доларів.

За вказаний період спостерігалося істотне скорочення експорту сирів - до 1,2 тисячі тонн (-26,1%), молока і вершків згущених - до 4,4 тисячі тонн (-25,3%), молока і вершків незгущених - до 4,4 тисячі тонн (-25,3%).

Також Україна збільшила імпорт сирів у 2,5 раза - до 10,2 тисячі тонн, сухого і згущеного молока у 2,2 раза - до 1 тисячі тонн, сироватки - у 2,2 раза до 1,2 тисячі тонн.

У першому півріччі 2020 року імпорт сиру в Україну збільшився у 2,9 раза в порівнянні з аналогічним попереднім періодом.

За підсумками 2020 року Україна подвоїла імпорт сирів.

В кінці січня 2021 року Україна відновила експорт птиці та яєць в Сінгапур, який був припинений через спалах пташиного грипу в нашій країні в кінці минулого року.

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Автор: Ганна Нагорна