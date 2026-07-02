Vodafone попередив українців про проблеми з деякими послугами після російського удару

Відновлювальні роботи тривають з самої ночі

Після атаки російських окупантів в ніч на 2 липня один з головних операторів мобільного зв’язку України - Vodafone - попередив своїх абонентів про можливі проблеми зі зв’язком.

"Внаслідок нічного обстрілу можливі тимчасові труднощі з доступом до деяких сервісів домашнього інтернету, поповненням рахунку та роботою контакт-центру", – зазначають у компанії.

Відновлювальні роботи, повідомляють в Vodafone, тривають з самої ночі. В компанії обіцяють відновити надання послуг в повній мірі в стислі терміни.

Відео дня

2 липня Росія завдала удару по Україні - головні новини

У Києві російська атака спричинила значні руйнування. У місті зафіксовано численні влучання, які призвели до пошкодження житлових будинків, цивільної інфраструктури та інших об'єктів.

Атака також завдала шкоди Київській області. Наслідки обстрілу зафіксували у п'яти районах регіону – Броварському, Обухівському, Фастівському, Вишгородському та Бучанському.

В результаті російських ударів частина споживачів у Києві, а також у Донецькій, Запорізькій, Сумській та Харківській областях тимчасово залишилася без світла. Зазначається, що в столиці проблеми з електропостачанням виникли в Печерському районі.

Вас також можуть зацікавити новини: