Внаслідок атаки РФ жителі Києва та низки областей залишились без світла: де ситуація найгірша

В енергетичному відомстві кажуть, що запровадження обмежень електропостачання сьогодні не очікується.

Російські війська в ніч на 2 липня здійснили чергову масовану комбіновану атаку по Україні. Через удари по об'єктах енергетичної інфраструктури частина споживачів у Києві, а також у Донецькій, Запорізькій та Харківській областях тимчасово залишилася без світла, повідомили у Міністерстві енергетики України.

Найскладніша ситуація склалася на Сумщині. Через пошкодження енергетичної інфраструктури, спричинені бойовими діями та російськими обстрілами, без електропостачання там залишається найбільша кількість споживачів.

В соцмережах повідомляють, що без електропостачання також залишилася частина Печерського району Києва. За прогнозами, світло планують відновити до 14:05.

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У Міненерго повідомили, що під час ворожого обстрілу енергетичного об’єкта на Донеччині постраждали троє працівників, які виконували ремонтні роботи. Усіх поранених госпіталізували. Наразі медики надають їм необхідну допомогу.

В енергетичному відомстві кажуть, що запровадження обмежень електропостачання сьогодні не очікується.

"У разі змін актуальну інформацію про ситуацію в енергосистемі та можливі відключення публікуватимуть оператори системи розподілу на своїх офіційних інформаційних ресурсах", – зазначили у Міненерго, додавши, що активне енергоспоживання сьогодні краще перенести на денний час – з 10:00 до 16:00.

Наслідки негоди в Україні

Причиною перебоїв з електропостачанням стали не лише російські обстріли. Додаткові труднощі для енергетиків спричинила негода. Її наслідки призвели до перебоїв з електропостачанням у понад 70 населених пунктах Львівської, Закарпатської, Чернігівської та Київської областей.

Енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше повернути світло споживачам.

Удар РФ по Україні 2 липня – головні новини

У Києві російська атака спричинила значні руйнування. У місті зафіксовано численні влучання, які призвели до пошкодження житлових будинків, цивільної інфраструктури та інших об'єктів.

Атака також завдала шкоди Київській області. Наслідки обстрілу зафіксували у п'яти районах регіону – Броварському, Обухівському, Фастівському, Вишгородському та Бучанському.

Головною особливістю цієї атаки стало одночасне застосування Росією різних типів засобів повітряного нападу, запущених із кількох напрямків. Противник використав значну кількість балістичних ракет і реактивних БпЛА. За даними Повітряних сил ЗСУ, під час відбиття комбінованої атаки українська протиповітряна оборона знищила та подавила 48 ракет і 476 ворожих дронів.

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