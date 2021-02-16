Гендиректор Adidas зазначив, що бренди зможуть краще розвиватися незалежно один від одного.

Компанія Adidas почала процес продажу свого бренду Reebok. Як наголошується в заяві компанії з цього приводу, Adidas завершив розгляд стратегічних варіантів розвитку бренду і прийняв рішення про початок офіційного процесу його продажу.

Читайте такожAdidas розглядає можливість продажу бренду Reebok«Після глибоких роздумів ми дійшли висновку, що Reebok і Adidas зможуть набагато краще реалізувати свій потенціал зростання незалежно один від одного»,— заявив генеральний директор Adidas Каспер Рорстед.

Про те, що Adidas розглядає можливість продажу Reebok в числі інших варіантів, стало відомо в середині грудня 2020 року.

Акції Adidas відреагували на заяву про продаж падінням на 1%, передає kommersant.

Коли Adidas купив Reebok

У 2006 році Adidas заплатив $3,8 млрд за покупку Reebok. За минулі роки Adidas так і не вдалося зробити бренд високоприбутковим.

Тільки в 2018 році Reebok повернувся до прибутку, а в 2019 році продажі показали двопроцентне зростання.

Минулого року вартість цього активу була знижена Adidas до $1 млрд.

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Автор: УНІАН