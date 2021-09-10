Претенденти мають пропрацювати в компанії щонайменше 90 днів.

Гігант роздрібної торгівлі Amazon оголосив про розширення пільг на навчання для співробітників: компанія готова повністю фінансувати отримання ступенів молодшого спеціаліста та бакалавра.

Ініціатива торкнеться понад 750 000 працівників Amazon з погодинною оплатою, які тепер отримають можливість коштом компанії навчатися в "сотнях освітніх партнерських установ" на всій території США, пише The Hill із посиланням на заяву компанії.

Amazon також обіцяє виділити кошти на отримання дипломів GED, сертифікатів ESL і завершення навчання в середній школі. При цьому компанія каже, що виплачуватиме гроші на навчання заздалегідь, а не у формі компенсацій.

Співробітники, які претендують на пільги, повинні пропрацювати в компанії щонайменше 90 днів.

Читайте такожПрофесор українського походження отримав Шнобелівську премію - за яке дослідження (відео)Видання зазначає, що Amazon таким чином, як і інші компанії, прагне утримати нинішніх співробітників і залучити нових в умовах зростаючої конкуренції на ринку праці.

У липні про схожі нововведення вже оголосив Walmart. Зокрема, компанія готова оплачувати книги та навчання близько 1,5 мільйона співробітників, які працюють неповний або повний робочий день у Walmart і Sam's Club.

Раніше стало відомо, що засновник Amazon Джефф Безос інвестував у стартап, що розробляє технології з продовження життя.

А українське Міністерство цифрової трансформації домовилося з Amazon про співпрацю, яка передбачає прискорення цифрової трансформації та впровадження інновацій в Україні.

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Автор: Катерина Комолова