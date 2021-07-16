Співпраця передбачає прискорення цифрової трансформації та впровадження інновацій в Україні.

Міністерство цифрової трансформації та американська компанія Amazon домовилися про співпрацю, яка передбачає прискорення цифрової трансформації та впровадження інновацій в Україні.

Як йдеться у повідомленні Telegram-каналі Міністерства, вчора в Лондоні віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров і директор з цифрових трансформацій в державному секторі Amazon Web Services Ліам Максвелл підписали відповідний документ.

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Співпраця також передбачає, що навчальні заклади зможуть приєднатися до AWS Academy і навчати українських студентів хмарним технологіям з досвіду Amazon.

"Це будуть безкоштовні сервіси, які стануть доступними необмеженій кількості студентів і викладачів", - йдеться в повідомленні.

Програми від Amazon також допоможуть розвинути українську ІТ-інфраструктуру, бізнес і стартапи, які використовують хмарні технології.

Переговори з платіжними системами

Міністерство цифрової трансформації веде переговори з платіжними системами PayPal і Stripe, а також стрімінговим сервісом Netflix про їх вихід на український ринок.

Amazon: що потрібно знати

Amazon (Amazon.com, Inc.) - американська компанія, найбільша у світі на ринках платформ електронної комерції та публічно-хмарних обчислень з виручки та ринкової капіталізації. Компанія була заснована в 1994 роках Джеффом Безосом. Штаб-квартири компанії розташований в Сіетлі (США).

Хмарне сховище даних (сервіс) - модель онлайн-сховища, в якому дані зберігаються на численних розподілених в мережі серверах, що надаються в користування клієнтам в основному третьою стороною. Дані зберігаються та обробляються в так званому "хмарі", яке являє собою, з точки зору клієнта, один великий віртуальний сервер. Фізично ж такі сервери можуть розташовуватися віддалено один від одного.

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Автор: Павло Степанець