Дрон Anafi UKR виступає умовним аналогом китайського Mavic від компанії DJI.

Французька компанія Parrot представила на Паризькому авіасалоні у Ле-Бурже новий дрон Anafi UKR, який спеціально адаптували під вимоги Збройних сил України. Про це повідомляє EDR Magazine.

У першу чергу увагу привертає ціна умовного аналога "Мавіка"‎. Справа в тому, що вартість Anafi UKR починається від 15 тисяч євро, залежно від обраної конфігурації.

Варто нагадати, що у минулому році в Агенції оборонних закупівель уклали угоди на постачання квадрокоптерів Мavic 3T. Як повідомлялось, дрони з тепловізорами для нічної зйомки та без додаткових батарей замовили за ціною від 154 до 156 тисяч гривень.

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Не дивно, що новинка не зустріла теплого прийому в Мережі. "Конкурент Мавіка за 15К???", – обурюється один з читачів українського порталу Defense Express. "Аналог (дрона Mavic, – УНІАН), тільки в 5 разів дорожчий", – додає інший.

Anafi UKR – характеристики

Заради справедливості, висока ціна дрона від компанії Parrot значною мірою зумовлена його можливостями. За словами розробників, дрон має високу стійкість до перешкод від РЕБ і здатен працювати у зоні бойових дій за відсутності сигналів супутникової навігації GPS.

До складу багатофункціональної архітектури захищеного радіозв’язку входять зашифрована система подвійного радіозв’язку та резервний канал для автономного повернення.

Повідомляється, що апарат може витримувати швидкість вітру до 15 м/с.

Anafi UKR має максимальну злітну вагу у 1,45 кг, а час у повітрі становить до 38 хвилин зі стандартною та до 50 хвилин з розширеною батареєю. Дрон оснащений стабілізованим комбінованим сенсором із 35-кратною денною камерою та тепловізором.

У складеному вигляді дрон має розміри: 245 x 160 x 116 мм, а в розкладеному – 350 x 665 x 116 мм.

Українські дрони - новини

Нагадаємо, нещодавно УНІАН повідомив, що Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у ЗСУ вітчизняний безпілотний авіаційний FPV-комплекс "Світловод".

Також на початку червня Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у ЗСУ безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва Chief-1.

Цей дрон призначений для ураження літальних апаратів або живої сили супротивника з модуля ураження патронами зі шротом.

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