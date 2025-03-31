Через очікуване уповільнення темпів зростання економіки США аналітики підвищили прогноз рівня безробіття.

Аналітики Goldman Sachs підвищили ризик рецесії в економіці США в найближчі 12 місяців до 35%. На це вплинула перспектива радикальної ескалації глобальної торгової війни найближчими днями.

Видання The Wall Street Journal пише, що Goldman Sachs підвищив свій прогноз щодо інфляції у США цього року, а тепер очікує на три зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою у 2025 році.

"Підвищення прогнозу рецесії в США порівняно з попередньою оцінкою у 20% відображає зниження базових показників зростання, різке погіршення довіри домогосподарств і бізнесу останнім часом, а також заяви чиновників Білого дому, що свідчать про більшу готовність терпіти короткострокову економічну слабкість заради проведення своєї політики. Хоча в останні кілька років настрої погано передбачали активність, ми не настільки зневажливо ставимося до нещодавнього падіння, оскільки економічні підвалини не такі сильні, як у попередні роки", - йдеться в аналітичній записці Goldman Sachs.

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Аналітики очікують, що президент Трамп оголосить цього тижня про введення мит у середньому в розмірі 15% для всіх торговельних партнерів США, хоча винятки за продуктами і країнами можуть у кінцевому підсумку знизити середній рівень.

Банк також підвищив свій прогноз базової інфляції PCE на кінець 2025 року до 3,5% у річному обчисленні, а також знизив прогноз зростання ВВП на 2025 рік до 1%.

Очікуване уповільнення темпів зростання економіки США також змусило Goldman Sachs підвищити прогноз рівня безробіття на кінець 2025 року до 4,5%.

Банк переніс своє одиночне зниження ставки ФРС на 2026 рік на 2025 рік і тепер очікує трьох послідовних знижень ставки цього року - у липні, вересні та листопаді. У результаті прогноз щодо ставки ФРС залишиться незмінним - 3,5-3,75%.

"Хоча керівництво ФРС поки применшує зростання інфляційних очікувань, ми вважаємо, що воно підвищує планку для зниження ставки і, зокрема, робить більший акцент на потенційному зростанні рівня безробіття як обгрунтування для зниження ставки", - зазначено в повідомленні.

Мита Трампа - найбагатші люди США втрачають гроші

Період між обранням президента США Дональда Трампа і його інавгурацією був благодатним для найбагатших людей світу. Інвестори кинулися на ринки акцій і криптовалют, очікуючи, що політика нового президента буде вигідною для бізнесу.

Усі сподівання на те, що новий термін Трампа й надалі сприятиме зростанню ринкової прибутковості, були перекреслені. З моменту його вступу на посаду індекс S&P 500 втратив 6,4%, а 10 березня базовий індекс впав на 2,7%.

Компанії мільярдерів, які були присутні на інавгурації, втратили найбільше. З 17 січня їхня ринкова вартість впала в сукупності на 1,39 трильйона доларів.

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