Міністерство оборони найближчим часом очікує на постанову уряду.

Постанова Кабінету міністрів щодо запуску електронного бронювання від мобілізації через "Дію" буде готова найближчим часом, а робота над функціоналом займе три-чотири тижні. Про це розповіла заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко під час форуму "Гроші для Перемоги" від Forbes Ukraine.

"Все що необхідно з точки зору бази "Оберіг", ми зробили. Найближчим часом буде готова відповідна постанова. Я думаю, що для того, щоб підкрутити функціонал, колегам потрібно три-чотири тижні", – зазначила Катерина Черногоренко.

За її словами, Міноборони вважає, що електронне бронювання треба зробити якомога швидше, і це має бути автоматично, без додаткових візитів до ТЦК. Усі компанії, які бронюватимуть своїх людей через "Дію", мають користуватися позитивною дискримінацією, вважає заступниця міністра оборони.

Відео дня

Вона зазначила, що проектом займаються Мінекономіки та Мінцифри.

Зазначається, що з початку 2024-го в Офісі президента та Верховній Раді дискутуються різні моделі економічного бронювання, які пропонують сплату певної суми грошей чи податків в обмін на бронь. Натомість в уряді хочуть повернутися до ідеї електронного бронювання, яку мали запровадити ще восени 2023-го.

Бронювання від мобілізації

Представники Мінекономіки заявляли, що Кабмін працює над створенням електронного механізму бронювання, тому що іншої альтернативи, крім диджиталізації процесів, пов’язаних із бронюванням, немає. Наразі обговорюються з Міністерством оборони та Мінцифри принципові підходи до того, яким чином перевести "в цифру" постанову №76 (регулює питання бронювання, – ред.) або ті нормативно-правові акти, які регулюють або будуть регулювати питання бронювання військовозобов’язаних.

Раніше УНІАН писав, що Кабінет міністрів розробляє новий порядок електронного бронювання військовозобовʼязаних, який передбачає залучення можливостей "Дії". Це вже друга спроба уряду запустити цей механізм.

Вас також можуть зацікавити новини: