Депутат вважає, що не можна мобілізувати критичних працівників важливих підприємств, зокрема, оборонних.

Народний депутат Дмитро Наталуха заявив, що в питаннях війни та економічного бронювання зокрема не може бути справедливості, тому що без працюючої економіки неможливо ефективно діяти на полі бою. Таку думку він висловив в ефірі "Радіо Свобода".

"Спроби знайти справедливість під час війни – це інфантильно. Війна сама по собі несправедлива від самого початку…Тому, якщо ми справді хочемо затягнути будь-яке питання, яке потребує вирішення під час воєнного стану, ми будемо апелювати до аргументу справедливості. Це найбільш просто з точки зору популізму. Але, на мою думку, нам потрібно говорити про ефективність, тому що ця війна виграється не за рахунок лише справедливості, а за рахунок ефективності", – сказав депутат.

Він назвав "абсолютно штучними" ворожі аргументи щодо того, що, мовляв, воюють тільки бідні, та навів приклади заможних людей, які наразі несуть службу у лавах ЗСУ, а також зазначив, що бійці на передовій отримують конкурентну заробітну плату.

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"Це все зневага і штучна маніпуляція щодо того, що війна для бідних. Дуже багато різних людей воює. Питання зовсім в іншому. Питання в тому, як дати можливість Силам оборони робити це ефективно за рахунок економіки. І якщо немає розуміння, що без економіки можна мобілізувати хоч 2 млн людей, але не мати ресурсів для цього, це значить не розуміти дуже базових речей щодо того, яким чином ведуться війни, функціонує держава і економіка", – зазначив Наталуха.

Він наголосив, що війна – це завжди математика і питання ресурсів. За його словами, є і інші додаткові джерела надходження ресурсів, але ідея полягає в тому, що, якщо не дати підприємства передбачуваності на сьогоднішній день щодо подальшого ведення їхньої діяльності за рахунок критичних співробітників на місцях, вони почнуть закриватися.

"Ми це вже бачимо, на жаль, це тренд. І цей тренд продовжується далі, коли мобілізують головних інженерів, головних технологів, без яких підприємство не може продовжувати далі функціонувати. При чому не просто підприємства, які випускають печиво (хоча вони теж важливі), а такі, які випускають дрони, РЕБ: вранці мобілізували головного інженера, ввечері вони вже думають про скорочення виробництва", – зауважив нардеп.

Наталуха підкреслив, що з цього випливає прагматичне питання – чи варто мобілізувати з цього підприємства 3-4 людини до війська і таким чином скоротити випуск дронів на 10-20-30 штук щомісяця, чи варто дати людям працювати і наростити кількість дронів на цьому підприємстві.

Економічне бронювання – останні новини

У Верховній Раді України у якості економічного бронювання пропонують роботодавцям платити 20 тис. грн військового збору на місяць за працівника. Так, у комітеті ВР з питань економічного розвитку є напрацьовані пропозиції щодо економічного бронювання, які надають можливість роботодавцю самостійно визначити стратегічно важливих для підтримки життєдіяльності бізнесу робітників, сплатити 20 тис. грн на місяць військового збору за кожного з них.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук наразі скептично ставиться до запровадження в Україні економічного бронювання від мобілізації. Він зазначив, що знає "дуже мало країн, де це спрацювало б".

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