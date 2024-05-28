У Мінекономіки зазначили, що обговорюють з Міністерством оборони та Мінцифри принципові підходи.

Кабінет міністрів України працює над створенням електронного механізму бронювання. Про це представники Міністерства економіки повідомили в коментарі AIN.UA.

"Іншої альтернативи, крім диджиталізації процесів, пов’язаних із бронюванням, немає. Це буде однозначно зроблено. Ми зараз обговорюємо з Міністерством оборони та Мінцифри принципові підходи до того, яким чином перевести "в цифру" постанову №76 (регулює питання бронювання, – ред.) або ті нормативно-правові акти, які регулюють або будуть регулювати питання бронювання військовозобов’язаних", – розповіли в Мінекономіки.

Там також стверджують, що ведуть діалог із бізнесом і профільними асоціаціями, іншими представниками влади, народними депутатами та стейкхолдерами.

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"Очевидно, що суспільство бачить необхідність змін. Цифрове рішення зʼявиться, коли ми напрацюємо нові положення стосовно бронювання, які збалансують потреби безпеки й оборони, економіки, бюджету, бізнесу, гуманітарної сфери тощо", – зазначили у міністерстві.

Раніше про послугу електронного бронювання військовозобовʼязаних громадян, яку запустять на базі реєстру "Оберіг", повідомляли в Міністерстві оборони. У відомстві AIN.UA розповіли, що наразі інформація про вже заброньованих громадян відмічається в реєстрі і при оновленні даних показується в застосунку "Резерв+".

Бронювання від мобілізації

Раніше УНІАН писав, що Кабінет міністрів розробляє новий порядок електронного бронювання військовозобовʼязаних, який передбачає залучення можливостей "Дії". Це вже друга спроба уряду запустити цей механізм.

Найбільші дискусії в Україні наразі ведуться щодо моделі економічного бронювання. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів про дві моделі, які обговорюють.

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